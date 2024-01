Gelardi (Lega): “Truffe sui social media: attenzione ai falsi esperti di e-commerce su Instagram”

“Negli ultimi tempi, si è diffusa una pericolosa tendenza sui social media, in particolare su Instagram, dove individui senza scrupoli cercano di truffare le persone con false promesse di guadagni facili attraverso l’e-commerce. È importante essere consapevoli di questa situazione e diffidare da chiunque cerchi di vendere corsi o consulenze a pagamento.

Le truffe si sviluppano attraverso contatti e video chiamate, dove questi presunti esperti di e-commerce cercano di convincere le persone a pagare per un fantomatico video corso o una consulenza. Promettono guadagni rapidi e facili, ma in realtà sono solo dei truffatori che cercano di arricchirsi a spese degli ingenui.

È importante sottolineare che un vero video corso o una consulenza di qualità nel campo dell’e-commerce possono avere un costo significativo, ma è fondamentale fare attenzione a chi offre tali servizi. I truffatori cercano di sfruttare la voglia di guadagnare delle persone, chiedendo cifre esorbitanti per un contenuto che spesso si rivela essere del tutto inutile.

È triste pensare che questi truffatori possano guadagnare milioni di euro sfruttando la disperazione e la mancanza di informazione di tanti giovani che cercano di migliorare la propria situazione economica. È importante ricordare che per guadagnare bisogna impegnarsi e lavorare onestamente, senza cadere nelle trappole di chi promette facili ricchezze.

Per proteggersi da queste truffe, è consigliabile fare una ricerca approfondita su chi offre corsi o consulenze nel campo dell’e-commerce. Verificare le credenziali, leggere recensioni e cercare testimonianze di persone che hanno già seguito tali corsi o consulenze può aiutare a evitare di cadere nelle mani dei truffatori.

In conclusione, è importante diffidare da chiunque prometta guadagni facili attraverso l’e-commerce sui social media. Le truffe sono purtroppo una realtà diffusa, ma con un po’ di attenzione e informazione è possibile proteggersi da queste trappole. Ricordiamoci che il successo e il guadagno richiedono impegno, lavoro onesto e sacrifici. Non lasciamoci abbindolare da promesse irrealistiche e cerchiamo sempre fonti affidabili e verificate per migliorare le nostre competenze nel campo dell’e-commerce”.

Così Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Calabria.