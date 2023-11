Saccomanno, la Lega giovani Calabria si struttura sul territorio regionale e nomina i nuovi responsabili del movimento

<<Alla nomina di Giuseppe Polimeni nel ruolo di responsabile regionale della comunicazione del movimento giovanile, sono seguite quelle dei referenti sulle province. Invero, in provincia di Crotone, il nuovo referente giovanile è Manuel D’Urso, in provincia di Cosenza, Matteo Colla, in provincia di Catanzaro, Pietro Alimondi ed in provincia di Reggio Calabria, Gaetano Vicari. Tutti giovani di grande valore e spessore morale e che credono, fortemente, nell’azione del movimento e del Segretario Nazionale Matteo Salvini, che si sta dimostrando un vero leader e sta operando concretamente per la Calabria.

Agli stessi ed a tutti i giovani militanti, vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Commissario regionale della Lega giovani Angelo Greco, del Commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno e del Segretario Federale Lega giovani On. Luca Toccalini>>.