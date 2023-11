Francesco Napoli: “Confapi supporto e stimolo alla crescita della competitività delle imprese del Territorio”

Si è svolto al Savant Hotel di Lamezia Terme, il convegno “Confapi Calabria e il territorio”. Un’occasione per conoscere a fondo il mondo associativo e i vantaggi che dal “fare rete” si ottengono soprattutto per il mondo delle piccole e medie imprese, motore della nostra economia. Dopo i saluti introduttivi di Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme e di Ramona Gualtieri, avvocato, sono intervenuti il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli, Pasquale Mazzuca, Direttore generale e Francesca Benincasa, Vicepresidente della Confederazione. L’iniziativa si è poi concentrata su alcuni temi di grande interesse per le imprese. Valentina Ferraro si è soffermata sull’importanza della compliance per le aziende, Pierluigi Pallaria ha affrontato il tema della Zes mentre Renato Giardino ha analizzato la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Grande partecipazione di pubblico per un territorio che come ha affermato lo stesso Presidente Napoli merita grande attenzione per le notevoli opportunità di sviluppo e crescita che offre.