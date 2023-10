Sciopero nazionale Inl: Fp Cgil Calabria presente ai presidi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

In occasione dello sciopero nazionale del personale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro del 30 ottobre 2023, si terranno tre presidi presso le Prefetture di Catanzaro e Cosenza dalle ore 9.30 e a Reggio Calabria dalle ore 11.00. La FP CGIL Calabria sarà a fianco dei lavoratori degli Ispettorati Territoriali per continuare a chiedere tutela per dare loro tutela e che sono costretti a scioperare per la terza volta.

“Permane l’incresciosa vicenda degli arretrati perequazione ancora negati e sono a rischio salario accessorio e progressioni economiche . Aumentano le disfunzioni, perché l’Ispettorato non è adeguatamente informatizzato, né dotato di sufficiente autonomia.

La logica distruttiva della riforma a costo zero da cui è nata l’Agenzia, sta producendo i suoi effetti : solo cambiamenti formali, ma nessun cambio di passo, di cui invece ci sarebbe bisogno perché essa è l’Ente preposto a garantire la sicurezza e la legalità in ogni luogo di lavoro. Anche in Calabria, soprattutto in Calabria, il 30 ottobre la FP CGIL sarà a fianco dei lavoratori degli Ispettorati Territoriali perché se davvero si vuole contrastare le morti, lo sfruttamento, il caporalato, il lavoro nero, servono controlli efficienti e investimenti idonei a garantire la legalità e la sicurezza”.