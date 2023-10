Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea: vicepresidente la prof. Massara

La professoressa Katia Massara, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, è stata eletta all’unanimità vicepresidente dell’ICSAIC, l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea che da 40 anni opera nell’ambito della ricerca e della divulgazione della Storia contemporanea sia della regione che dell’intero Meridione.

La prof.ssa Massara, su proposta del presidente Paolo Palma e nomina del Consiglio Direttivo dell’Istituto, succede nella carica allo scomparso prof. Enrico Esposito, co-fondatore nel 1983 dell’Istituto e che il presidente Palma ha ricordato in apertura dei lavori insieme al socio corrispondente prof. Franco Liguori, scomparso anch’egli da poche settimane. Il Consiglio Direttivo dell’ICSAIC ha anche affidato al dott. Lorenzo Coscarella, storico e giornalista, l’incarico di direttore responsabile della “Rivista Calabrese di Storia del ‘900”, vacante per la scomparsa del prof. Esposito. Su proposta del Presidente ha, inoltre, nominato Soci corrispondenti dell’Istituto il prof. Giovanni (Gianni) Speranza (Lamezia Terme), docente di storia e filosofia, e il dr. Francesco Madrigrano (Serre-Savuto). Palma ha formulato, infine, la proposta di eleggere nel Consiglio Direttivo dell’ICSAIC, in sostituzione del prof. Esposito, il prof. Carlo Fanelli, docente di discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical, che è stato eletto – come previsto dallo Statuto – nel corso dell’Assemblea dei Soci riunita subito dopo. Gli organi direttivi dell’Istituto, dopo le modifiche adottate, risultano ora così costituiti: Presidente: Paolo Palma, Presidente onorario: Giuseppe Masi, Vice presidenti: Katia Massara, Francesco Spingola, Direttore: Vittorio Cappelli, Tesoriere: Letterio Licordari, Consiglio Direttivo: Lorenzo Coscarella, Carlo Fanelli, Giuseppe Ferraro, Letterio Licordari, Katia Massara, Prospero Francesco Mazza, Paolo Palma, Christian Palmieri, Bruno Pino, Francesca Rennis, Antonino Romeo, Pantaleone Sergi, Francesco Spingola.

Il presidente Palma ha illustrato sia ai componenti del Consiglio Direttivo sia ai Soci presenti in assemblea le molteplici iniziative e i vari eventi che hanno caratterizzato l’attività dell’Istituto dall’inizio dell’anno, grazie al contributo di numerosi Soci, soffermandosi – in particolare – su quelle tuttora in corso e programmate da qui a fine anno, che prevedono – nell’ambito della celebrazione dei primi 40 anni di vita dell’ICSAIC – un Convegno dal titolo “La Calabria del dopoguerra: due nodi storici”, che si terrà a Reggio Calabria il 28 ottobre prossimo e che annovera tra i relatori il prof. Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, cui fa capo l’ICSAIC insieme ad altri circa sessanta Istituti, e il prof. Antonino Romeo, Socio dell’Istituto e componente del Consiglio Direttivo.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per i 40 anni dell’ICSAIC è inoltre previsto, il 10 novembre a Cosenza, un Convegno dal titolo “Le mutazioni della ‘ndrangheta” con la presenza del prof. John Dickie, dell’Università di Leeds (UK), storico inglese e noto studioso dei fenomeni mafiosi italiani, della prof.ssa Anna Sergi, criminologa e ricercatrice presso l’Università di Essex (UK), del prof. Enzo Ciconte, saggista, esperto dei fenomeni criminali, e docente presso l’Università di Pavia, e del prof. Roberto Pasquale Violi, docente di storia all’Università di Cassino.