Il presidente Occhiuto alla tre giorni ‘Azzurra Libertà’: “Dobbiamo prendere i voti di chi non si riconosce in Fratelli d’Italia e Lega”

“Dobbiamo essere in grado di comunicare bene ciò che facciamo e soprattutto dobbiamo essere in grado di dare una prospettiva, un’idea di futuro alle nostre comunità locali e al Paese. Dobbiamo trasformare in azioni concrete, attraverso la nostra azione di governo, le cose che ci ha insegnato il presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Azzurra Libertà”, la tre giorni dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta.

“La memoria del presidente Berlusconi è importante – ha aggiunto Occhiuto – è il nostro cemento, ma noi non prenderemo voti per la memoria di Berlusconi, li prenderemo in relazione a ciò che faremo. Antonio Tajani sta facendo un lavoro straordinario per il partito e al governo, e fa bene a distinguere e a marcare la linea di Forza Italia rispetto a quelle dei nostri alleati. Noi dobbiamo avere la capacità di prendere i voti di chi non si riconosce in Fratelli d’Italia e nella Lega, e possiamo anche essere il veicolo per portare nel centrodestra coloro che avevano investito sul centrosinistra e che adesso non si riconoscono più nelle politiche di un Pd sempre più radicale. Dobbiamo essere un partito ambientalista, ma senza fanatismi; dobbiamo distinguerci sui migranti: bene intensificare i controlli, ma il Mediterraneo non può essere un cimitero di disperati; dobbiamo essere il partito di centrodestra che sui diritti civili ha il coraggio di fare passi in avanti verso la modernità”.

“Abbiamo un grande futuro, abbiamo tanti giovani straordinari come voi – ha detto ancora il presidente della Regione Calabria – e abbiamo avuto il maestro più bravo di tutti, il presidente Silvio Berlusconi. Non basta però ricordare agli elettori chi sia stato il nostro maestro, bisogna dimostrare loro e concretamente che abbiamo imparato la sua lezione”.