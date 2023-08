Femminicidi, Antoniozzi (FdI): “Concedere più risorse per donne vittime di violenza. Proporremo in Calabria altri fondi per case di accoglienza”

“Proporremo in Calabria la concessione di ulteriori fondi alle case di accoglienza per vittime di violenza anche per prevenire meglio i femminicidi”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La Calabria è stata esemplare – aggiunge Antoniozzi – nella sentenza della corte di Appello di Reggio Calabria che ha condannato Ciro Russo a 18 anni di carcere perché aveva tentato di dare fuoco alla compagna: un criminale simile, Renato Valboa, si trova oggi libero a Genova dopo avere ucciso la moglie con un’ascia. Questl criminali non sono ‘matti’ ma delinquenti che vanno puniti come ha fatto la magistratura giudicante reggina. Le misure che proporremo con i nostri consiglieri regionali in Calabria potranno servire anche a fare prevenzione nelle scuole e a favorire una comunicazione circolare che inviti al dialogo e al rispetto”.

“È importante – sottolinea il vice capogruppo di Fdi alla Camera – dare un sostegno serio alle donne in difficoltà intensificando gli sforzi per venire incontro alle loro esigenze”.