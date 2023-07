Mafia, Sasso (Lega): “Landini non spende una parola in difesa di calabresi e siciliani onesti”

“Landini parla di imbarbarimento della politica, ma non spende una parola a tutela di tutti i calabresi e i siciliani onesti che sono stati, ancora una volta e per l’ennesima volta, etichettati come criminali. Senza distinzione, senza appello, nel peggiore dei luoghi comuni che hanno ferito il nostro Paese. La speculazione a proprio uso e consumo di un sindacato più impegnato a far politica che a tutelare gli interessi dei lavoratori la lasciamo a chi, ad ogni costo, cerca visibilità impropriamente. Anche se per farlo deve passare sulla dignità di cittadini italiani perbene. Qualcosa che, davvero, si commenta da solo”.

Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso.