E’ emergenza incendi in Calabria: 70 roghi in un giorno

Nuova giornata di emergenza sul fronte incendi in Calabria. Sono 70 gli interventi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore dai vigili del fuoco, impegnati da giorni per alcuni incendi di bosco e vegetazione che stanno interessando alcune aree nelle province di Reggio Calabria e Cosenza.

Nello specifico, nel Reggino, i vigili del fuoco con squadre a terra e mezzi aerei, due Canadair e un elicottero S-64 Erickson, sono in azione in zona Aspromonte, a Cardeto e monte San Demetrio. E’ sotto controllo l’incendio a Campo Calabro, nella ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, che da ieri pomeriggio sta impegnando i vigili del fuoco.

Le fiamme, che avevano interessato la vegetazione a causa del vento e delle alte temperature, si erano poi propagate all’azienda. Nel cosentino, vigili del fuoco ancora all’opera sull’Alto Ionio, tra Corigliano, Rossano, Acri e Cassano allo Ionio. Diversi i roghi segnalati anche in provincia di Catanzaro.

Un vasto incendio sta interessando, dalla giornata di ieri, una porzione di pineta situata sul litorale di Botricello, centro della costa ionica del Catanzarese. Sul posto operano da diverse ore, a fasi alterne, vigili del fuoco e Calabria Verde, ma non si e’ riusciti a domare completamente le fiamme. Secondo una prima stima, sarebbero andati in fumo circa tre ettari di pineta composta prevalentemente da alberi di eucalipto, pini marini e macchia mediterranea. La zona e’ considerata di alto pregio, dal momento che e’ tutelata per la sua biodiversita’ e ospita spesso la nidificazione della tartarughe Caretta Caretta.