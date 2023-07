Il gruppo del Pd ha incontrato il rettore della Bocconi Billari. Un confronto a tutto campo con un’attenzione particolare rivolta alle Università della Calabria

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale, insieme al senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto, ha incontrato ieri a palazzo Campanella il rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari.

L’occasione è stata utile per un ampio confronto sul sistema universitario della Calabria e sulle sue criticità che, in questo momento, riguardano soprattutto gli Atenei di Catanzaro e Reggio Calabria, mentre Cosenza continua a mantenersi molto attrattiva.

I consiglieri del Pd hanno chiesto al Rettore di valutare la possibilità di collaborazioni future, soprattutto nell’ambito della ricerca, in maniera tale che possa essere rafforzata l’offerta formativa delle Università della Calabria.

Positiva la risposta del Rettore che ha garantito il proprio impegno in tal senso e che saranno prese in considerazione tutte le possibilità per future collaborazioni tra Università.

L’incontro si è poi concluso dopo una breve visita del rettore all’Aula del Consiglio regionale Franco Fortugno e un breve scambio di opinioni sulle tante criticità della Calabria e le sue enormi potenzialità che dovrebbero essere sfruttate al meglio.

Il gruppo del Pd manterrà adesso alta l’attenzione sull’offerta formativa messa in campo dalle Università calabresi, provando a rafforzarla anche attraverso nuove collaborazioni con le altre realtà italiane, cominciando proprio da quella assai prestigiosa della Bocconi.