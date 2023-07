Estate 2023, 5 idee per rilassarsi sulla spiaggia

L’estate è arrivata e si fa sentire. Temperature, finalmente, calde un po’ ovunque, specialmente nelle località balneari, dove non si aspettava davvero altro per dare il via alla stagione più attesa dell’anno per i turisti. Chi ama il mare, quindi, ha già iniziato a fare i primi bagni su una delle numerose spiagge italiane, tra cui quelle della Puglia, che si conferma tra le mete più ambite del turismo marittimo locale e internazionale. Ovviamente, le cose da fare su una delle due isole maggiori sono tante, anche in spiaggia, ma in questo caso ci concentreremo su cosa fare a livello di relax, qualora l’obiettivo primario sia sdraiarsi sul lettino ed evitare di alzarsi per qualche ora.

Ascoltare musica

I dispositivi mobile, poi, sono connessi ad internet e consentono non solo di scaricare app per giocare, ma anche quelle per potersi godere della musica. Anche perché, per rilassarsi al mare, basterebbe a quel punto indossare un paio di cuffie o accendere un altoparlante di quelli portatili bluetooth e godersi i più bei tormentoni estivi del 2023 o canzoni senza epoca attraverso app come Youtube, Spotify o Apple Music.

Guardare un film

Ma non solo musica, bensì anche Serie TV e film, da poter godersi sullo schermo di un telefonino o, ancora meglio, di un tablet, leggermente più grande e luminoso di uno smartphone. Lato cinematografico, invece, le applicazioni per poter immergersi nel fantastico mondo dei film sono ancora più numerose, con Paramount Plus, Disney Plus, Netflix e Amazon Prime Video tanto per citarne alcune. C’è persino Pluto TV, che si configura come servizio di streaming totalmente gratuito e con una buona gamma di scelta tra canali tematici interessanti, con Serie TV, cartoni animati e grandi classici del grande schermo.

Parole Crociate, altro classico per solisti o compagnie

Quando si fa la borsa per il mare, oltre al cellulare, la borraccia e i teli, bisogna ricordarsi anche di mettere una matita con gomma o una penna per poter portare avanti la propria rivista di parole crociate. La più celebre resta la Settimana Enigmistica, ma di versioni alternative ce ne sono molte, come quelle che magari racchiudono una sola tipologia di gioco. Dalle parole crociate crittografate a quelle a schema libero, passando per le classiche, i crucipuzzle e i giochi dove bisogna individuare eventuali differenze o somiglianze tra due o più vignette all’apparenza identiche. Il divertimento è per tutti, sia che si ami farle da soli, sia coinvolgendo amici e parenti nel cercare di indovinare le definizioni più improbabili e geniali, come quelle del celebre autore Batterzaghi, che resta lo schema di cruciverba più atteso dagli appassionati di enigmistica d’Italia.

Giocare a carte

Infine, altra idea potrebbe essere quella di portarsi un mazzo di carte, che sia francese o italiano non importa, per potersi dedicare ad un solitario o ad una partita tra amici. Le varianti di certo non mancano: sette e mezzo, scopa, briscola, rubamazzo, tressette, poker, scala 40, burraco, ramino e chi più ne ha più ne metta. Un consiglio spassionato: evitare di portare le carte se si è esposti al maestrale tipico di questo periodo in Puglia, altrimenti più che una partita rilassante sotto l’ombrellone, rischia di trasformarsi in una caccia al tesoro sotto la sabbia.

Giocare su tablet o smartphone

Una delle scelte più frequenti è ormai quella di portare sulla riva anche un dispositivo elettronico mobile. Se lo smartphone è un must have, il tablet si sta affacciando sempre di più nel contenuto delle borse da mare degli avventori. Ebbene, che si tratti del telefonino o della tavoletta, una delle cose da fare con questi device sdraiati all’ombra dell’ombrellone è quello di giocare attraverso qualche applicazione o a qualche browser games messo a disposizione dai casino legali in Italia, che consentono di giocare senza dover per forza occupare spazio nella memoria del dispositivo, in quanto si gioca direttamente dal proprio browser predefinito (google, safari, mozilla, opera e simili). Di giochi ne esistono davvero di tutti i tipi. Oltre ai giochi online, ci sono, ad esempio, i rompicapo, con vari obiettivi da raggiungere, come il dover unire i colori senza incrociare le linee, fare calcoli mentali rapidi o risolvere enigmi più o meno impossibili. C’è anche il genere sportivo, con i vari FIFA, eFootball, F1 e simulatori di guida o volo a disposizione in formato app. La scelta, quindi, non manca, l’importante è rilassarsi divertendosi.