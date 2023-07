Una scuola calabrese sul podio dei premi europei eTwinning 2023

È in Calabria una delle scuole salite sul podio dei vincitori dei Premi europei eTwinning 2023, di recente annunciati dalla Commissione europea. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione e 200mila insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. In Italia sono oltre 100.200 i docenti iscritti alla community; lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.

In Calabria si registra un numero rilevante di docenti registrati alla piattaforma, con 4.609 insegnanti che partecipano alla community; 506 istituti scolastici coinvolti e 1.932 progetti didattici, realizzati da scuole che lavorano in partenariato con altri istituti europei.

Il premio europeo rappresenta il massimo riconoscimento previsto per un progetto eTwinning, e quest’anno è dedicato al tema “Innovation and Education”. La selezione si è concentrata su progetti che, negli ultimi tre anni, hanno portato un rinnovamento nella didattica e nell’insegnamento. Le categorie si dividono per fasce di età degli alunni, fino a 19 anni, oltre alla categoria speciale dedicata agli istituti professionali “Initial Vocational Education and Training” (IVET).

Nella categoria 12-15 anni, è risultata vincitrice la docente Maria Lorenza Campanella del Liceo Scientifico Statale “G. Berto” di Vibo Valentia, con il progetto Myth’arts: myths in art and literature, nella categoria (12-15 anni). Il riconoscimento premia la modalità con cui si è riusciti ad avvicinare i ragazzi alla bellezza della mitologia classica, attraverso attività che hanno stimolato la creatività degli studenti, la loro motivazione e autonomia grazie a un uso consapevole degli strumenti digitali. La docente sarà premiata nel corso di un evento-cerimonia, organizzato dall’Unità centrale eTwinning a Bratislava alla fine di settembre.

In Italia eTwinning è gestito dall’Unità nazionale eTwinning che opera nell’Agenzia Erasmus+ Indire. Il sito italiano eTwinning: https://etwinning.indire.it/

Info sui premi e i riconoscimenti eTwinning: https://etwinning.indire.it/premi-e-riconoscimenti/