Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “Calenda pensi alle beghe con il suo alleato”

“Calenda pensi alle beghe con il suo alleato, invece che al Ponte sullo Stretto. Con Matteo Salvini al Mit il collegamento tra Sicilia e Calabria si fara’, assieme alle ferrovie per le quali sono gia’ pronti piu’ di 22 mld. La Lega vuole realizzare tutto quello che e’ necessario per far risorgere il Mezzogiorno, dando lavoro a ingegneri e operai italiani”.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti, che aggiunge: “Spirito ben diverso da quello dei burocrati che, invasati da pura ideologia, hanno affossato il Sud Italia facendogli perdere denaro e risorse”. Il riferimento e’ alle dichiarazioni rese ieri a Reggio Calabria dall’ex ministro, secondo il quale l’opera non si fara’.