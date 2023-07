Bilanci Asp e Ao, Caputo: “Obiettivo raggiunto”

“Obiettivo raggiunto. Non di poco conto. Con la chiusura dei bilanci 2022 di tutte le Asp e Azienda Ospedaliera della Calabria, il nostro presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in qualità di commissario ad acta della sanità regionale ha finalmente colmato un vuoto imbarazzante per il nostro sistema di assistenza sanitaria. Una seconda fase importante, l’esame dei bilanci adottati e trasmessi alla Regione e ai rispettivi collegi sindacali, per arrivare alla definitiva approvazione.

Un lavoro fondamentale per tracciare un linea retta per la sanità Calabrese. Ultimato l’iter, saremo pronti a pagare i debiti e a ripartire con un programmazione e investimenti che guardano con attenzione alle esigenze della collettività. Un traguardo raggiunto grazie alla costanza, ai rapporti di dialogo e fiducia istaurati con il Governo Nazionale in un lasso di tempo esiguo, mai nessuno prima. Un grazie lo rivolgo anche a quanti hanno collaborato, lavorato nell’instancabile volontà di dare un quadro completo, certo per raggiungere tale obbiettivo. Il lavoro non è certamente finito, diverse le aspirazioni che il nostro presidente ha sempre palesato. La sanità Calabrese, i cittadini hanno fin dal suo insediamento nell’instancabile alleato un Presidente attento, volenteroso. Insieme vogliamo dare dignità alla Sanità regionale, vogliamo ripartire”.

Lo afferma in una nota il vicepresidente del consiglio Regionale Pierluigi Caputo a sostegno dell’importante obiettivo conseguito dal Presidente Roberto Occhiuto.