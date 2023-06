Elvira Leuzzi confermata presidente dei senior Coldiretti della Calabria

Elvira Leuzzi, di Reggio Calabria, titolare di un’azienda bergamotticola con spiccate sensibilità all’agricoltura multifunzionale e al sociale, è stata eletta e confermata all’unanimità presidente, per il prossimo quinquennio,dell’associazione regionale dei pensionati Coldiretti. Questo l’esito dell’assemblea che si è tenuta a Lamezia Terme nella sede della Coldiretti.

Sono stati eletti vice presidenti Domenico Liberti di Crotone e Carlo Spizzirri di Montalto Uffugo (CS). Compongono il consiglio direttivo: Giuseppe Aiello, Antonio Pascuzzo, Gennaro Chimenti, Salvatore Abbruzzese, Domenico Lazzaro, Francesco Caruso, Massimo Maneli e Pasquale Profitti.

Un obiettivo principe che sarà al centro dell’attività – si legge in un comunicato stampa di Coldiretti – è quello di contribuire a consentire a piena accessibilità ai servizi essenziali alla comunità, a partire dalla sanità, soprattutto per i residenti nelle zone interne e rurali dove devono essere mantenuti i servizi essenziali. Sono state programmate varie iniziative oltre il pieno coinvolgimento in tutte le iniziative della Coldiretti, con incontri provinciali e territoriali.

“È per me un grande onore poter continuare a ricoprire questo incarico- ha affermato Leuzzi – sono pronta a continuare il lavoro affiancata dal Consiglio Direttivo per dare massima attenzione ai diritti e alle istanze degli agricoltori in pensione e garantire condivisione e supporto alle battaglie della Coldiretti. La nostra generazione – ha continuato si sente forte il compito di trasmettere ai giovani il valore del nostro lavoro ed è per questo che dobbiamo batterci insieme a loro, per prima cosa, per avere regole comuni e condivise a livello europeo contro ogni possibilità di concorrenza sleale, contro il cibo sintetico e per valorizzare le nostre produzioni di qualità”.