‘Ndrangheta, Klaus Davi si appella a latitante Pasquale Barbaro in un video: “Consegnati”

Klaus Davi, che ha pubblicato la notizia dell’arresto di Giovanni Luca Nirta questa mattina, ha diffuso un video su Facebook in cui racconta come è avvenuto lo scoop e coglie l’occasione per fare un appello a Pasquale Barbaro, genero di Giovanni Luca Nirta arrestato il 3 maggio (ma la notizia è stata diffusa dal massmediologo alle 10 di questa mattina) nello stesso procedimento in cui è coinvolto Nirta. “Consegnati Pasquale, fuggire non serve a nulla. Affronta la giustizia e chiarisci nelle sedi opportune”. Nel video Davi specifica: “Lo dico qui in un video ma l’ho detto anche domenica a San Luca quando mi è stata rivelata la notizia dell’arresto di Giovanni Luca da alcuni congiunti di Nirta”.