Riconfermato Caligiuri alla guida di Agrifidi, gli auguri di Manna (Anci Calabria): “Garanzia di crescita”

“Siamo lieti che Mario Caligiuri sia stato riconfermato quale presidente di Agrifidi, unico Confidi agricolo presente ed attivo nel Sud Italia”.

Così il presidente Anci Calabria, Marcello Manna, che ha voluto porgere i suoi auguri al riconfermato presidente Agrifidi.

“L’esperienza maturata in questo settore da parte di Caligiuri è di sicuro garanzia di crescita, in nome del binomio tradizione/innovazione, per l’agricoltura in Calabria. Se Agrifidi nel 2022 è riuscita a garantire finanziamenti per 3,5 milioni di euro e ha rilasciato garanzie per 2,3 milioni di euro è segno di quanto tale ente sia strategico e importante nella mediazione tra istituti finanziari e imprese. Inoltre, la crescita esponenziale di nuove realtà imprenditoriali fa ben sperare per un settore che è fondamentale per lo sviluppo della nostra regione”, ha proseguito Manna.

“Nell’augurare, dunque, buon lavoro al presidente Caligiuri, auspichiamo che, grazie al suo contributo, si prosegua nell’opera di rinnovamento e sviluppo dell’agricoltura in Calabria”, ha concluso il presidente Anci Calabria.