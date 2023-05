Ponte Stretto, Pisano (NM): “E’ un’opportunità per tutta l’Italia”

“Il decreto sul Ponte sullo Stretto rappresenta una vera e propria opportunità non solo per i cittadini siciliani, ma per l’Italia tutta, atteso da 52 anni tra vane promesse ed interruzioni immotivate”. Lo ha detto il deputato di Noi Moderati Calogero Pisano nella sua dichiarazione di voto sulla conversione del decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Il Ponte che collegherà la Calabria alla Sicilia rappresenta una necessità per tutti i comparti: per turismo nel 2022 sono arrivati in auto 14 milioni 700 mila turisti; il settore industriale siciliano esporta merci per un valore complessivo di circa 4 miliardi e mezzo; sono 5 mila ogni giorno i pendolari tra la Sicilia e la Calabria che impiegano circa 60 minuti di viaggio oltre alle procedure di imbarco e sbarco, tempo che si ridurrebbe ad appena 15 minuti di percorrenza. E poi ci sono tutte le opere collaterali: penso alla mia Agrigento, nominata Capitale della Cultura italiana per il 2025; penso a quella data con felicità e con speranza, nella realizzazione di collegamenti che permettano ai visitatori di giungere ad Agrigento, in modo veloce ed agevole: treni ad alta velocità, nuove autostrade, e la creazione di un aeroporto ad Agrigento tale da farlo diventare strategico. Guardiamo in maniera favorevole a questo decreto e lavoriamo ancora di più per ridare dignità alla Sicilia”, conclude.