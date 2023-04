Camera, M5S all’attacco sull’attribuzione dei seggi: “Centrodestra vuole validare i voti finora considerati nulli, emendamento per eleggere esponente Forza Italia”

M5S torna all’attacco nell’Aula della Camera, con il deputato Riccardo Ricciardi, su quanto accade in Giunta delle elezioni, dove “a colpi di maggioranza il centrodestra vuole sovvertire le regole democratiche” con un emendamento che consentirebbe, a differenza delle regole sulla validità dei voti emanate dal Viminale, di considerare validi anche quei voti finora considerati nulli. Il che consentirebbe di ritenere non eletta una deputata M5s in Calabria, e al suo posto decretare l’elezione di un esponente della maggioranza, candidato nelle liste di Forza Italia.

Ma il capogruppo di Fdi non ci sta. “L’Aula sui lavori della Giunta non ha titolo per intervenire”, dice Tommaso Foti con cui è d’accordo Benedetto Della Vedova (+Eu): “Non si tratta di cambiare le regole e non si tratta di considerare un caso specifico ma si tratta di affermare anche un principio: le istruzioni del Viminale non sono oltre la legge e tocca alla Giunta, come successo altre volte, a inizio legislatura, stabilire criteri se dovessero presentarsi casi sollevati su come attribuire i voti”.