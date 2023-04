“Noi con l’Italia” ufficializza in Calabria l’adesione del consigliere Antonello Talerico

“In Regione Calabria possiamo tornare a essere un punto di riferimento stabile a supporto dell’azione del presidente Occhiuto”. Lo ha detto il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, intervenendo a Gizzeria (Catanzaro) al coordinamento regionale del partito che ha ufficializzato l’adesione del consigliere regionale Antonello Talerico.

“La nostra presenza autorevole in Consiglio regionale – ha sostenuto Lupi – diventa un elemento importantissimo per continuare ad aiutare il presidente Occhiuto a vincere la sfida delle sfide. Abbiamo risorse da spendere, la sfida del Pnrr, la sfida delle grandi infrastrutture in Italia e in Calabria: si ritorna a parlare del Ponte sullo Stretto, dell’Alta Velocita’.

E poi tutti i fondi europei che devono essere spesi. E allora l’autorevolezza e l’esperienza che possiamo portare in Consiglio regionale diventa il contributo di Noi con l’Italia, una politica responsabile, concreta, seria, attenta ai bisogni della gente e dei territori.

E’ questo ha rimarcato Lupi – il motivo per cui siamo qui e siamo contenti di avere finalmente un punto di riferimento in Regione. E in Consiglio regionale – ha sostenuto il leader di NcI – mi sembra che stiamo gia’ dimostrando di lavorare bene”.