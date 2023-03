Granata (Valle Crati): “Il catasto degli scarichi sarà pronto per la fine dell’anno. Estendiamo il nostro modello su base regionale”

“Il Catasto integrato degli scarichi del Consorzio Valle Crati, rappresenterà lo strumento centrale per la gestione delle informazioni sugli scarichi e fornirà un supporto fondamentale, rilevato che dovrà rilasciare il nulla-osta per l’allaccio alle proprie reti fognarie, per il rilascio delle autorizzazioni e per tutte le attività di controllo e vigilanza ambientale. Realizzato e gestito dal Consorzio Valle Crati sarà operante prima della fine dell’anno, il Catasto conterrà tutte le informazioni relative agli scarichi autorizzati di acque reflue urbane e industriali recapitanti in rete fognaria. Secondo l’intuizione, del Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, della scorsa estate, il modello del catasto degli scarichi, a nostro avviso, va esteso su base regionale. Da parte nostra siamo pronti a collaborare con il Presidente Occhiuto per fornire un’azione innovativa ed amministrativa tesa tutelare l’ambiente”. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.