8 marzo, Fratoianni: “Quale festa con una donna uccisa ogni 70 ore?”

“Quando in questo Paese viene uccisa una donna ogni 70 ore, e anche l’8 marzo vede un simile assassinio in Calabria, quando aumentano stupri e molestie sessuali, c’e’ ben poco da festeggiare, per donne e uomini, per le Istituzioni e per la politica. C’e’ solo da lottare 365 giorni all’anno”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“E poi un messaggio ai miei colleghi e alle mie colleghe – prosegue il leader di SI – (soprattutto se sono al governo) molto impegnati oggi a fare dichiarazioni: se vogliamo parlare di parita’ facciamolo. Ma a partire dalla parita’ salariale. O pensano davvero di cavarsela di fronte alle donne italiane, nominando – conclude Fratoianni – ad amministratore delegato di una azienda pubblica una donna?”