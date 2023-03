8 marzo, Caligiuri (FI): “Garantire alle donne e a chi è riuscito a raggiungere i confini europei il maggior supporto e sostegno possibile”

“In questa giornata internazionale così importante per il riconoscimento e l’affermazione delle donne, non posso non rivolgere ogni mio pensiero alle donne morte nella tragedia di Cutro, alle donne ucraine, a quelle che, con i propri bambini in braccio e i propri anziani genitori sulle spalle, stanno fuggendo dall’Ucraina e a quelle rimaste a combattere per la propria libertà nella resistenza contro l’invasione russa. Implorando la fine di questa atroce e barbara guerra di cui pagano il prezzo maggiore proprio le donne, oggetto anche di violenze fisiche da parte degli invasori, come denunciano giornalisti e ONG, il nostro dovere oggi è, insieme ad un aiuto a chi combatte per la libertà e per il proprio Paese, quello di garantire alle donne, ai bambini, agli anziani che sono riusciti a raggiungere i confini europei, il maggior supporto e sostegno possibile, come avvenne più di trent’anni fa con i bambini di Chernobyl e, come anche questa volta sta avvenendo, con una corsa all’accoglienza di migliaia di famiglie che commuove e dà speranza. Questa giornata deve anche farci riflettere sulle tante donne vittime di violenza, sulle tante donne che sono attivamente coinvolte in conflitti armati e, quanto sta accadendo in Ucraina ce lo ricorda: donne che combattono accanto agli uomini sul fronte di guerra, donne che continuano a fare il proprio lavoro con estremo coraggio, donne spesso costrette a staccarsi dai loro figli e dai propri affetti, donne che dimostrano ancora una volta di avere una grande resistenza alla sofferenza e, che sanno sempre reinventarsi e sollevarsi. La forza delle donne nel mondo è sotto gli occhi di tutti e, il mio auspicio è che si possa finalmente guardare loro non più solo come vittime, ma anche e soprattutto come protagoniste attive nella società, alle quali garantire dignità, libertà e pari opportunità, per fare la differenza e riscrivere la storia”.

Così Maria Josè Caligiuri, coordinatrice regionale Azzurro Donna Calabria e responsabile delle Politiche per il SUD di Forza Italia.