Corecom e Rai Calabria insieme per il diritto all’accesso ai programmi radio-televisivi dei soggetti collettivi organizzati: firmato nuovo protocollo d’intesa

rappresenta in termini di diffusione del messaggio: lo sbarco sul web. Il presidente del Corecom, Fulvio Scarpino ha voluto, infatti, sottolineare “lo sforzo importante fatto dalla sede regionale della Rai e dal Comitato di rendere questi video on demand, vale a dire in qualunque momento della giornata, ovunque. Il contributo più grande che si poteva dare nel supporto ad associazioni, enti, gruppi culturali che sono portatori di valori e principi riconosciuti, siano accessibili in maniera illimitata”.

“Questo protocollo ci permette di ripartire in questo specifico settore dopo la pandemia che ha bloccato l’operatività in materia di – ha spiegato il direttore Massimo Fedele -. Rai e Corecom insieme ormai dal 1 gennaio 2023, quando abbiamo firmato un primo protocollo e ci vede collaborare in maniera sinergica per fare un modo che il territorio regionale calabrese possa essere espresso nel miglior modo possibile”.

“Con questo protocollo d’intesa si compie un significativo passo in avanti in un percorso di innovazione e anche contaminazione etico-valoriale che il Co.Re.Com ha avviato sin dal suo insediamento”, ha sottolineato il componente del Comitato, il giornalista Pasquale Petrolo. E di protocollo innovativo ha parlato anche il vice presidente del Comitato, l’avvocato Mario Mazza, che ha voluto rimarcare il “percorso sinergico avviato con tra il Comitato e la Rai che assieme offrono una opportunità all’utenza e al territorio attraverso un nuovo metodo di accesso alle informazioni relative a realtà e attività specifiche”.