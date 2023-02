Autonomia differenziata, i cinquestelle Orrico e Fico in tour in Calabria: “Spiegheremo insidie e pericoli”

“Siamo felici che Roberto Fico abbia raccolto il nostro invito e partecipi ad una serie di incontri che si terranno prossimamente in Calabria sul tema dell’autonomia differenziata per discuterne le conseguenze in termini pratici e quanto influirà sulle nostre vite”.

Lo affermano in una nota i portavoce eletti del Movimento 5 stelle in Calabria.

“Abbiamo chiamato questo piccolo tour che si articolerà in due fasi – dicono – ‘Verso sud, la strada per crescere non è l’autonomia differenziata’ poiché riteniamo che il percorso intrapreso dal governo Meloni con la forzatura di una riforma così complessa e così poco condivisa possa condurre verso condizioni di svantaggio per il meridione e non sia positiva per la coesione del Paese.

Ne parleremo con il presidente del Comitato di Garanzia del M5S ed ex presidente della Camera Roberto Fico – prosegue la nota – in modo da analizzare le dinamiche di quella che ai più appare come una secessione camuffata delle regioni settentrionali dal mezzogiorno. E ci confronteremo con cittadini, associazioni, sindacati, forze produttive e amministratori che vogliano dare un contributo di idee per rilanciare una controproposta rispetto al disegno di legge voluto dal ministro Calderoli e dalla sua maggioranza.

Il primo ciclo di appuntamenti, cui parteciperanno anche tutti gli eletti del Movimento 5 stelle in Calabria e gli attivisti, si terrà il 3 e 4 marzo e toccherà Cosenza, Vibo Valentia e Roccella Jonica; il secondo, invece, arriverà a Corigliano Rossano, Crotone e Catanzaro il 14 ed il 15 aprile.

Siamo, quindi, certi che – concludono – l’iniziativa sarà utile per approfondire adeguatamente i rischi e le insidie di un’autonomia differenziata che questo governo ha pensato bene di affrontare con un salto nel buio”.