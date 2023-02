Gli auguri del presidente del consiglio comunale Bosco ad neo consigliere regionale Talerico

Il presidente del consiglio comunale, Gianmichele Bosco, ha espresso il proprio compiacimento per la decisione della corte d’appello di Catanzaro che, in secondo grado, si è definitivamente pronunciata per l’ingresso dell’avvocato Antonello Talerico in Consiglio Regionale.

“La rappresentanza politica del capoluogo nella massima assemblea elettiva calabrese ne esce ulteriormente rafforzata – ha detto Bosco – ed è questo il dato oggettivo da salutare con soddisfazione. Poi ci sono le qualità e le capacità personali di Antonello Talerico, che sicuramente daranno al suo nuovo impegno quello spessore che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in consiglio comunale. Nel rivolgere al collega i miei più calorosi auguri di buon lavoro – ha aggiunto il presidente – non posso che dirmi certo del suo contributo, su cui la città potrà continuare a contare”.