Torta con foto di Riina, Simona Loizzo: “Facebook oscuri la pagina”

“Chi ha festeggiato con la torta con immagine di Riina è un idiota e Facebook deve oscurare la sua pagina”.

Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega e componente la commissione Cultura della Camera.

“Mi chiedo – prosegue – perché i social che hanno un algoritmo assurdo non oscurino pagine di questo tipo. Non si tratta di goliardia perché la goliardia è imitare le teste di Modigliani non riprodurre la foto di un criminale su una torta. Già in passato abbiamo assistito a magliette inneggianti Pablo Escobar come se fosse una star del cinema. La cultura della legalità impone che queste cose vengano bandite perché sono davvero vomitevoli”.