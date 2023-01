571 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 621939 (+571) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4133131 (+3.202).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 316 (41 in reparto, 9 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 110138 (109718 guariti, 420 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2818 (78 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2738 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 181911 (180484 guariti, 1427 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 174 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58973 (58697 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1408 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 205849 (204945 guariti, 904 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 173 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52648 (52454 guariti, 194 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registrano 2 decessi. Cresce anche la pressione sugli ospedali. 5 ricoveri in più in reparto e 4 in più in terapia intensiva. Tasso di positività al 17,83%.