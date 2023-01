Carceri, il Sappe denuncia: “Sicurezza e rispetto delle regole sono oggi vero anello debole del sistema”

“Abbiamo apprezzato la visita del senatore Ernesto Rapani al carcere di Rossano e soprattutto l’approccio con i problemi dell’intero sistema che deve riguardare tanto i temi delle attivita’ e del recupero dei condannati, almeno una parte di essi, cioe’ coloro che accettano il percorso offerto, quanto e soprattutto quelli dei lavoratori e della sicurezza delle carceri; sicurezza che deve essere garantita dalla polizia penitenziaria, la quale deve essere messa nelle condizioni di poter svolgere i propri compiti istituzionali”. Lo affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria, traendo spunto dall’iniziativa del parlamentare di FdI.

“La sicurezza e il rispetto delle regole – spiegano i sindacalisti – sono oggi il vero anello debole dell’intero sistema destrutturato da riforme inadeguate, come la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari che ha determinato la gestione in carcere del disagio mentale piu’ o meno grave, l’eliminazione della sanita’ penitenziaria, ricondotta nella piu’ generale gestione delle ASL e la vigilanza dinamica, con l’apertura indiscriminata delle celle, senza alcun criterio meritocratico. Tutto cio’ – aggiungono – ha portato ad un esponenziale aumento degli eventi critici: aggressioni, ferimenti e colluttazioni (oltre 11.000 all’anno), tentativi di suicidio, oltre 1.600 all’anno, suicidi, che sono tornati a salire nell’ultimo anno”.

Nelle carceri, denunciano, “ormai circola di tutto: droga, telefoni cellulari. Anche il carcere di Rossano non e’ esente da tali problemi. Abbiamo appreso che negli ultimi mesi sono stati ritrovati oltre 6 telefoni cellulari. A cio’ si aggiunge la generalizzata carenza di organico che si registra nel Reparto di polizia penitenziaria di Rossano ma anche in quello dei 12 istituti penitenziari della regione Calabria, che peraltro hanno piante organiche sottodimensionate che andrebbero riviste.

Abbiamo appreso con molto favore – continua la nota – dell’iniziativa governativa che ha incrementato la pianta organica del Corpo di 1.000 unita’, seppur spalmate in quattro anni, portandola da poco piu’ di 41.000 a oltre 42.000. Adesso bisogna assumere queste persone al piu’ presto, perche’ attualmente l’organico effettivo e’ di circa 37.000 unita’. Il nostro auspicio e’ che si torni almeno alle 44.000 unita’ che avevamo prima dei tagli fatti dalla legge Madia.

Da questo governo – sopiega il Sappe – tutto il Corpo di polizia penitenziaria attende riforme organizzative che ripristinino sicurezza e legalita’ nelle carceri: protocolli operativi e strumenti utili a difendersi, come il taser, ormai in dotazione a tutte le Forze di polizia.

E’ necessario, infine, – secondo il Sappe – assegnare in ogni istituto vertici stabili, che possano seguire quotidianamente i problemi di ogni singola struttura; non e’ piu’ possibile che ci siano istituti senza dirigenti o con dirigenti per pochi giorni a settimana, perche’ costretti a divedersi tra due o piu’ sedi, come avviene anche a Rossano”.