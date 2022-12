Alla Cittadella regionale l’albero di Natale dei calabresi: lunedì la cerimonia di accensione

Lunedì 19 dicembre, alle ore 17:30, nel piazzale della Cittadella regionale, a Catanzaro, si terrà la cerimonia di accensione del grande albero di Natale, rientrante nel progetto educativo “Gioielli di Calabria”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ed a cura di tutti i licei artistici della regione.

All’inaugurazione saranno presenti le Autorità politiche, civili, militari e religiose, insieme a tutto il mondo scolastico calabrese, alle famiglie, agli alunni.

Il percorso educativo-didattico legato all’evento vede protagonisti da mesi migliaia di giovani studenti che, con il loro entusiasmante impegno, hanno collaborato fattivamente, riproducendo i siti culturali rappresentativi di tutte e cinque le province che simbolicamente fungeranno da allestimento di quello che è stato denominato “L’albero dei Calabresi”.

“Con il Presidente Roberto Occhiuto e tutta la Giunta, vogliamo che i nostri giovani avvertano sempre più il Palazzo del Governo regionale come luogo familiare – sostiene il Vicepresidente Giusi Princi – al fine di coinvolgerli incoraggiando in loro al contempo il senso di identità, appartenenza e vicinanza alle Istituzioni. Che poi non è altro che il presupposto per scongiurare una loro fuga futura dalla Calabria. Abbiamo voluto caratterizzare questo Natale legando proprio alla cultura e al patrimonio storico della regione la speranza del riscatto della nostra immagine”.

Questo importante momento simbolico – si legge nel comunicato stampa della Regione Calabria – sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri natalizi.