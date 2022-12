Agenzia del Demanio, sottoscritto contratto di concessione recupero eco-sostenibile e valorizzazione dello storico Palazzo Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS)

L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto il contratto di concessione di valorizzazione del Palazzo Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS) in favore della società “Fabiano Hospitality srl”, risultata aggiudicataria della concessione a seguito di una gara pubblica nell’ambito del progetto Valore Paese Italia con il quale l’Agenzia affida edifici dello Stato a soggetti in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione, sottraendoli al degrado e assicurandone la fruizione pubblica. La società, socia della “Cooperativa Italiana Best Western Italia”, ha proposto un progetto di recupero del Palazzo dei Principi, già residenza estiva dei signori di Scalea che lo fecero costruire alla fine del XVIII secolo, rispettoso della struttura originaria secondo il principio del minimo intervento, reversibilità ed eco-sostenibilità, con l’idea di un riposizionamento nazionale ed internazionale del Palazzo attraverso la promozione di nuove attività. La proposta progettuale prevede la realizzazione di una Sala Multimediale, una biblioteca, sale meeting, sale banchetti/ricevimenti, saloni eventi/convegni con cucine e servizi per il personale e per il pubblico, lounge bar, aree comuni relax e 5 suite. Sono inoltre previste, attività di promozione del territorio calabrese per valorizzare l’arte, la cultura e l’enogastronomia. Completa la proposta un accurato recupero della circostante area di circa 4 ettari con la realizzazione tra le altre cose di un giardino sensoriale e di un belvedere.

Proprio in questi giorni l’Agenzia ha pubblicato l’ultima tranche 2022 dei nuovi bandi pubblici (link) grazie ai quali avviare edifici come lo storico palazzo Principi Lanza di Trabia a nuovi usi economici connessi ad attività sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento e mobilità dolce.