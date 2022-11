Antoniozzi a Ferrara: “Risibili accuse cinquestelle a Meloni su recessione economica”

“Imputare a chi governa da un mese la recessione prevista per il 2023 conferma la scarsa autorevolezza delle analisi di cinquestelle”. Lo afferma, rispondendo a Laura Ferrara, europarlamentare pensastellata, il vice capogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo antoniozzi.

“L’on. Ferrara dice che il governo Meloni,che ricordo a me stesso, è in carica da un mese, starebbe portando l’Italia verso la recessione. Una recessione europea già annunciata da Draghi durante il governo che vedeva cinquestelle in maggioranza – continua Antoniozzi – e ribadita con assoluta sincerità dal presidente Meloni nel giorno della fiducia alle Camere. Ricordo all’on. Ferrara che il suo partito ha governato ininterrottamente il Paese per quattro anni e mezzo alleandosi con tutti,tranne che con Fratelli d’Italia che è stata coerentemente all’opposizione. La futura recessione rispetto alla quale l’attuale esecutivo lavora alacremente – conclude Antoniozzi – è anche frutto di quelle scelte di governo che investono direttamente cinquestelle”.