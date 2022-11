Magorno (IV): “Incontro con Occhiuto per far sentire la nostra voce”

“Italia Viva Calabria continua il lavoro sui territori, lo fa con entusiasmo e con la voglia di dare una mano alla nostra regione. Chiamerò il coordinatore regionale di Azione, Fabio Scionti, per un confronto finalizzato a delineare una piattaforma su cui lavorare.

Ci sono temi come fondi comunitari, Zes, Welfare e sanità su cui abbiamo il dovere di contribuire in termini di idee. Sulla sanità, in particolare, è necessario rafforzare i presidi territoriali che rappresentano una prima, fondamentale, risposta ai cittadini calabresi che hanno diritto a una sanità di serie A. Serve inoltre un collegamento tra la Giunta regionale e i Sindaci che non possano non essere ascoltati”. Così il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno, intervenuto nella riunione del coordinamento regionale del partito tenuta a Lamezia.

Italia Viva vuole chiedere un incontro al Presidente Occhiuto in modo da poter portare le nostre proposte e far sentire la nostra voce.