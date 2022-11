Calderoli su autonomia: “Sentiti Occhiuto e Schifani, presto incontri”

“Oggi ho sentito telefonicamente i governatori della Calabria e della Sicilia. Incontrero’ la Calabria nella giornata di martedi’ e posso gia’ dire che condivido l’interpretazione che ha fatto il suo governatore sulla possibilita’ di acquisire ulteriori forme di autonomia differenziata facendo un riferimento particolare all’energia: il presidente Occhiuto e’ riuscito a dare un’interpretazione vera all’autonomia differenziata e ai vantaggi che possono arrivare per ogni territorio. Un applauso a Roberto Occhiuto perche’ questo percorso puo’ portare a maggiori competenze, e anche risorse sulla base delle intese sottoscritte, sul proprio territorio. Mi auguro che questa riflessione venga approfondita e che possa coinvolgere tutte le Regioni del Sud. Ho sentito anche il presidente siciliano Renato Schifani, che puo’ dare anche il suo apporto da presidente di una regione come la sua a statuto speciale, dunque con una prassi gia’ consolidata: lo incontrero’ non appena avranno espletato i loro impegni regionali”. Lo dichiara in una nota il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.