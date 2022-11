Gli auguri di buon lavoro ai Sottosegretari del presidente di Ance Calabria

“La nomina a Sottosegretario al Ministero dell’Interno di Wanda Ferro e quella di Maria Tripodi quale Sottosegretario al Ministero degli Esteri nel Governo appena formato, è motivo di speranza per gli imprenditori ed i cittadini calabresi che vedono la possibilità di una rinnovata attenzione ai problemi della Calabria e del Sud”. È quanto ha dichiarato il presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante che ha così continuato: “il rilievo delle deleghe assegnate va nella direzione tanto dell’affermazione della legalità che della ricerca di apertura e relazioni verso i Paesi esteri che risultano strategiche per tutte le attività economiche del territorio”.

“Ai sottosegretari Wanda Ferro e Maria Tripodi – ha aggiunto il presidente di Ance Calabria Perciaccante – a nome del Consiglio Direttivo formulo le più fervide congratulazioni per gli importanti riconoscimenti ricevuti, in uno con gli auguri di buon lavoro nell’interesse del territorio e dell’intero Paese chiamati a superare uno dei momenti più difficili che la storia ricordi”.

“Per quanto ci riguarda – ha concluso Perciaccante – siamo pronti ad offrire il massimo supporto in termini di analisi e studi sulle problematiche del nostro settore che risulta ancora trainante per tutta l’economia regionale, tanto in termini di apporti diretti che per quelli indotti dalla importante filiera che l’edilizia è capace di attivare”.