Coronavirus, 4 vittime e 791 nuovi contagi in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 574518 (+791) rispetto a ieri.

Il tasso di positività si attesta al 18,18%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3871649 (+4.351).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2440 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2415 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95770 (95387 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4713 (75 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4636 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 163352 (162025 guariti, 1327 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 459 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56100 (55833 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2119 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192650 (191790 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 738 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729i.n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49076 (48888 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica: totale positivi 171 di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione: 1 decesso e 3 nuovi casi a domicilio.

Nel bollettino odierno si registrano altre 4 vittime. Sono 144 (-4) i ricoverati in area medica. Stabili i ricoveri in Terapia intensiva: 7 (=).