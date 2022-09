Elezioni, Magorno (IV): “Sindaci siano protagonisti del futuro della Calabria”

“Questo pomeriggio a Zagarise insieme al Sindaco, Domenico Gallelli, per continuare a raccontare le proposte del terzo polo. La Calabria è una regione bellissima in cui operano tanti Sindaci, competenti e capaci, che, ogni giorno, sono in prima linea a combattere con coraggio e abnegazione per dare risposte ai bisogni concreti dei cittadini. Abbiamo il dovere di ascoltare i sindaci,di star loro vicino e di valorizzarli perché sono i primi cittadini che devono essere i protagonisti del futuro della Calabria. #ItaliaSulSerio”.

Così il candidato alla Camera dei Deputati del terzo polo, Ernesto Magorno.