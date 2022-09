Scuola Calabria: il 14 settembre gli studenti rientrano in classe senza mascherine, dopo tre anni di pandemia

In gran parte d’Italia e’ la settimana che sta per iniziare quella decisiva per l’avvio del nuovo anno scolastico: il 14 settembre tocchera’ alla Calabria e agli studenti calabresi rientrare fra i banchi di scuola.

Dopo tre anni di pandemia, quest’anno, per la prima volta, si tornera’ a scuola senza mascherine – tranne per il personale scolastico e gli alunni a rischio – senza orari diversificati, senza misure di distanziamento e non e’ prevista la didattica a distanza (dad): se un alunno si ammalera’ di Covid, insomma, rimarra’ a casa come quando si prende una qualunque influenza e non potra’ seguire le lezioni dalla sua camera. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in questi giorni ha assicurato che “Allo stato attuale cominceremo un anno scolastico in cui non mancano i docenti”. Ma non la pensano cosi’ i sindacati secondo i quali mancano circa 200 mila docenti, 15.000 amministrativi e non sono stati nominati circa 500 dirigenti previsti perfino dall’organico