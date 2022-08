Il M5s, a quanto si apprende, avrebbe convocato per oggi pomeriggio i candidati alle elezioni politiche, effettivi e supplenti di Camera e Senato per firmare la candidatura.

La convocazione è confermata per i candidati in Calabria e Campania che sono stati invitati a presentarsi per firmare la documentazione necessaria ancora prima di conoscere i risultati delle Parlamentarie e quindi la postazione in lista che andranno a ricoprire.