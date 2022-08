Elezioni, Mastella vara le liste: ecco i candidati di “Noi Di Centro” in Calabria

Calabria, la lista Mastella-Noi Di Centro-Europeisti è quasi pronta. Ecco i primi nomi:

Per gli uninominali della Camera molto probabilmente correranno Lucio Sbano (collegio Cosenza-tirreno), Antonio Torchia (collegio Catanzaro) e Francesco Surace (collegio Reggio). Ancora in riserbo i collegi uninominali Corigliano Rossano e Vibo Valentia.

Per gli uninominali al Senato invece per tutta la Provincia di Cosenza e Crotone il nome sarà Oreste Morcavallo segretario regionale del partito, e per Vibo-Catanzaro-Reggio si punterà su Vincenzo Speziali.

Per i plurinominali alla Camera, che comprendono tutta la circoscrizione della Regione, ci si affiderà a Michele Guerrieri, segretario nazionale dei giovani del partito, a Luigi Macrillò, ed alla Dott.ssa Cinzia Lorè e ad un altro candidato probabilmente del reggino.

Al Senato guideranno la pattuglia mastelliana Carlo Salvo, Vita Lentini, Domenico Lecce e un altro nome ancora da definire. Ancora delle caselle da riempire dunque, anche per non scoprire da subito le carte in questa fase di completamento delle liste anche degli altri partiti. Intanto Bonaventura La Macchia, ex parlamentare Udeur, da sempre vicino a Mastella, commenta così: “sono soddisfatto e fiducioso per la squadra messa in campo e per i nomi che completeranno l’organigramma della lista che punta al superamento del quorum, partendo dalla forza del sud, dal vero centro che parte dal territorio.”