Dalla Regione oltre 17 milioni di euro per l’avvio di 7.500 tirocini. Princi: “Indennità di 400 euro mensili per i giovani disoccupati”

Sono 17 milioni e 700mila euro le risorse che la Regione Calabria, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, destinerà per l’avvio di 7.500 tirocini calabresi che coinvolgeranno giovani calabresi disoccupati tra i 18 ed i 29 anni e tra i 18 e 34 anni.

“Il programma prevede l’erogazione di un’indennità pari a 400 euro mensili, di cui 100 a carico dell’azienda e 300 a carico della Regione Calabria, per un massimo 6 mesi. Nel caso di soggetti svantaggiati o persone con disabilità – precisa Giusi Princi – l’indennità sale a 500 euro mensili, a totale carico della Regione, e per un massimo di 12 mesi.”

Dal prossimo lunedì, 13 giugno, via all’accreditamento presso le aziende ospitanti, quando sarà ufficialmente accessibile la piattaforma dedicata a ricevere le domande dei soggetti interessati ed idonei ad ospitare e promuovere tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica.

A darne notizia è il Vicepresidente della Giunta Regionale, Giusi Princi, sottolineando che “si tratta una misura di politica attiva per il lavoro che segna di fatto una fase di transizione tra scuola e lavoro, consentendo a tantissimi giovani calabresi di avvicinarsi al mondo lavorativo, mediante una formazione retribuita e a diretto contatto con il sistema produttivo. Sin dall’inizio del nostro mandato, il Presidente Occhiuto ha voluto che attuassimo azioni volte sì a dare risposte per il presente ma soprattutto investendo sul futuro. E infatti tramite Garanzia Giovani daremo risposte che guardano contestualmente all’oggi e al domani. Due le tipologie di tirocinio extra-curriculari che potranno essere attivate: regionali, svolte in aziende con sede operativa localizzata nel territorio della Regione Calabria; in mobilità interregionale, svolte in aziende con sede operativa in una regione diversa da quella di residenza del tirocinante”.

I destinatari dei tirocini sono soggetti in possesso dei seguenti requisiti, dettagliati per Asse:

Asse 1 NEET (risorse stanziate 7, 2 MLN) – età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18esimo anno e fino al giorno antecedente al compimento del 30esimo anno di età);

– registrazione al Programma Garanzia Giovani.

Asse 1 bis (risorse stanziate 10,5 MLN) – età compresa tra i 18 e i 34 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18esimo anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35esimo anno di età);

– essere non occupati o essere disoccupati.

La scadenza è legata all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre giugno 2023.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere compilate on line, accedendo, all’indirizzo https://por08.garanziagiovani.politicheattivecalabria.it/BandoL10/.

La rete dei Centri per l’impiego regionali e anche i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro, sono a disposizione dei giovani e delle imprese per dare supporto tecnico per l’accesso alla misura. https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/subsite/mercatodellavoro/centriperlimpiego/