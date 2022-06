Referendum, IV Calabria: “Andate a votare! Votiamo Sì per una giustizia giusta”

“Domenica 12 giugno siamo chiamati alle urne per il referendum sulla Giustizia. Italia Viva Calabria sostiene, con convinzione, le ragioni del Sì. È necessario esprimere 5 Sì per realizzare una Giustizia giusta. Si tratta di quesiti tecnici, ma dalle implicazioni quotidiane. In queste settimane abbiamo lavorato tanto per sensibilizzare i cittadini al voto e in questi giorni continueremo a operare in questa direzione. C’è un problema di quorum che sembra difficile da raggiungere. Siamo consapevoli della difficoltà, ma, allo stesso tempo, non possiamo non sottolineare con forza un concetto: la malagiustizia è un qualcosa che può colpire chiunque. Occorre votare Sì perché è l’unico modo per sollecitare una vera riforma della giustizia in senso garantista”.

Così in una nota Italia Viva Calabria.