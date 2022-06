Referendum, Furgiuele (Lega): “A una settimana dal voto, Draghi ne parli”

“Il 12 giugno si voterà anche, oltre che per le elezioni amministrative in quasi 1000 comuni italiani, per i referendum sulla giustizia. Una possibilità di cambiamento unica, ingiustamente censurata dai media. La Lega ha già denunciato il muro del silenzio di giornali e televisioni su un’occasione storica per attuare quelle riforme che la politica non è stata in grado di fare negli ultimi 30 anni. La scarsa informazione è un problema di democrazia e ci auguriamo di sentire al più presto le parole di Draghi affinché gli italiani non perdano un momento epocale di partecipazione popolare”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.