Sanità, Amalia Bruni: “Continua il percorso sulla mia proposta per il medico di base per i senza dimora. Ieri ho chiesto lo slittamento del voto per ascoltare il Commissario ad Acta e la Caritas”

“Sta continuando in Commissione Salute il percorso sulla mia proposta di legge del medico di base per i senza fissa dimora. Ieri mattina abbiamo audito il direttore sanitario dell’INMP, l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, il dottor Gianfranco Costanzo con il quale abbiamo approfondito e discusso nel merito alcuni dati difficilmente reperibili in Calabria. Mi ha naturalmente fatto piacere che anche lui abbia espresso un giudizio più che positivo su questa proposta tanto da auspicare che presto diventi legge. Ho poi chiesto lo slittamento della votazione per poter ascoltare il Commissario ad Acta e la Caritas dell’area reggina, che segue i tanti senza fissa dimora, per poter giungere alla stima del numero degli interventi e, conseguentemente, dei costi. Prosegue quindi un cammino di speranza e di difesa del diritto alla salute per dare alla Calabria una legge di civiltà”.