Ancora pochi giorni per iscriversi al corso gratuito di sviluppatore software in linguaggio Python

Mancano solo pochi giorni al termine fissato per la presentazione delle richieste di pre-adesione al CORSO DI SVILUPPATORE SOFTWARE IN PYTHON della durata di 150 ore inquadrato come corso di formazione collettiva di livello EQF 4 (Gruppo-Livello B – Tecnico) del Quadro Europeo delle Qualifiche Professionali ed inserito nel Catalogo regionale della formazione continua 2021-2023, organizzato dall’associazione Calabria Formazione in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, nell’ambito dell’Asse 8, promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità del POR CALABRIA FESR FSE 2015-2020, obiettivo specifico 8.6.

Il corso totalmente gratuito è rivolto a lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato (anche part-time), titolari o coadiuvanti di microimprese, soci-lavoratori di cooperative, titolari e soci di imprese commerciali, artigiani, lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale in Calabria.

Sebbene sia già pervenuto un congruo numero di domande, al fine di garantire uguali diritti di accesso a tutti gli interessati, è ancora possibile inoltrare domanda di pre-iscrizione e di accesso alla procedura di selezione compilando il modulo online disponibile sul sito di Calabria Formazione all’indirizzo www.calabriaformazione.it/pre-adesione-al-corso-python oppure inviando una mail all’indirizzo info@calabriaformazione.it specificando nel soggetto “ISCRIZIONE CORSO PYTHON” ed indicando sotto la propria responsabilità nome, cognome, data e luogo di nascita, titolo di studio, numero di telefono, indirizzo email, l’ente, l’impresa o la cooperativa presso la quale si lavora comprensivo di indirizzo e riferimenti telefonici, allegando una copia del proprio documento o di identità e del codice fiscale.

Python è un linguaggio di programmazione generale moderno, flessibile ed estremamente semplice da imparare che in questi ultimi anni ha conosciuto una grande popolarità non solo per lo sviluppo di software desktop ma anche per la creazione di applicativi web. Inoltre, grazie alla sua vasta dotazione di librerie è ampiamente utilizzato per l’estrazione di informazioni da grandi banche dati (Data Mining) e le tecnologie di apprendimento automatico (Machine Learning) che costituiscono la branca più popolare della cosiddetta “Intelligenza Artificiale”.

Il corso verrà tenuto da Giorgio Nordo (www.nordo.it), ricercatore e professore aggregato dei corsi di Fondamenti di Informatica e Modelli e Metodi Computazionali per la Geometria presso il MIFT, il Dipartimento di Matematica, Informatica, Fisica e scienza della Terra dell’Università di Messina, con una più che ventennale esperienza nell’insegnamento di discipline teoriche ed applicative ed una lunghissima esperienza professionale nel campo della programmazione e dello sviluppo web e verrà erogato in presenza presso la sede della Cooperative Sociale “Libero Nocera” o in modalità FAD ai 17 corsisti che verranno preselezionati a seguito della presentazione della domanda.