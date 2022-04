Def, Lega: “Bene accoglimento nostra richiesta proroga ed estensione tutele ai lavoratori fragili”

“Bene l’approvazione delle nostre richieste di mantenere le tutele a favore dei lavoratori fragili, inserendole nel Def, e di prorogarle per tutto il tempo necessario. Inoltre, abbiamo espresso la necessità di estenderle anche a coloro che sono stati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, affinché gli stessi conservino il diritto di percepire l’indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio. Nel parere al Def approvato oggi in commissione Lavoro al Senato, infatti, abbiamo evidenziato queste necessità facendole inserire nel documento. Il governo, preso atto della volontà del Parlamento, intervenga celermente. La Lega lavorerà e monitorerà sempre per garantire costante e concreto sostegno ai lavoratori fragili”.

Così in una nota i senatori Lega componenti della commissione Lavoro: Valeria Alessandrini (capogruppo), Fausto de Angelis e Gianfranco Rufa.