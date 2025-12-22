Bim Bum Basket sconfitta a Milazzo: gli Svincolati vincono 82-68. Carbone: “Buona prova per due quarti e mezzo, poi troppe ingenuità”

La Bim Bum Basket torna dalla trasferta di Milazzo con una sconfitta per 82-68 al termine di una gara che, almeno per due quarti e mezzo, era rimasta pienamente in equilibrio. Gli Svincolati, squadra solida e imbattuta tra le mura amiche, hanno saputo approfittare dei momenti di calo dei calabresi, allungando nel finale e portando a casa un successo meritato. L’avvio è stato incoraggiante per la Bim Bum, capace di tenere testa ai padroni di casa grazie a una buona intensità difensiva e a discrete soluzioni offensive. Nonostante qualche errore di troppo, la squadra di Carbone è rimasta agganciata al match, andando all’intervallo lungo sotto di sole quattro lunghezze. Nel terzo quarto, però, l’inerzia è cambiata. Milazzo ha aumentato la pressione, trovando continuità al tiro e costringendo la Bim Bum a rincorrere. Gli ospiti hanno provato a restare in partita, ma alcune ingenuità nei momenti chiave hanno permesso ai siciliani di prendere il largo. Nell’ultimo periodo, complice anche un calo emotivo, la rimonta non è mai realmente decollata.

Al termine della gara, coach Carbone ha analizzato così la prestazione dei suoi: “È stata una partita combattuta almeno per due quarti e mezzo. Poi purtroppo commettiamo troppe ingenuità, e queste le paghiamo a caro prezzo. Anche nei primi due quarti e mezzo abbiamo sbagliato alcune cose, e infatti siamo andati all’intervallo sotto di quattro. Milazzo in casa non scherza: ha battuto Matera e, se non erro, ha sempre vinto. È una squadra quadrata, equilibrata, cosa che noi ancora fatichiamo a trovare.”

Il tecnico ha comunque voluto sottolineare gli aspetti positivi: “La prestazione della squadra c’è stata. Il risultato purtroppo non è arrivato, ma molte delle soluzioni provate hanno funzionato. Ci è mancata continuità nei momenti cruciali, e questo ha fatto la differenza.”

Infine, uno sguardo al futuro: “Adesso è giusto che tutti ci prendiamo un sereno Natale. Dal 27 dicembre torneremo in palestra per prepararci al meglio alla prossima gara in casa.” La Bim Bum Basket tornerà in campo il 4 gennaio davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di ripartire e ritrovare fiducia dopo una prima parte di stagione altalenante.