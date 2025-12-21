Reggio Bic, chiude il 2025 il Corso UDC di basket in carrozzina: sport come cultura e partecipazione

Si è svolto sabato mattina l’ultimo incontro del 2025 del Corso UDC di basket in carrozzina, organizzato dalla Reggio Bic e inserito nel progetto “Mettiamoci in Gioco”, ideato e coordinato da Amelia Cugliandro. L’iniziativa rientra nel bando promosso da Sport e Salute S.p.A., nell’ambito del programma dedicato al contesto penitenziario, realizzato in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il corso, che sta registrando riscontri più che positivi, continua a suscitare un interesse crescente non solo tra i ragazzi coinvolti, ma anche tra gli addetti ai lavori, confermandosi come un percorso capace di coniugare pratica sportiva, formazione e valori sociali.

L’ultimo appuntamento dell’anno ha visto la partecipazione del Coordinatore regionale di Sport e Salute, dott. Walter Malacrino, che ha sottolineato l’importanza e il valore culturale dell’iniziativa. «Il corso UDC rappresenta un’opportunità importante: attraverso lo sport si costruisce cultura. Lo sport è uno strumento unico e non ha bisogno di essere etichettato o separato», ha dichiarato Malacrino, rimarcando come l’attività sportiva sia prima di tutto socializzazione e crescita collettiva.

Nel suo intervento, il Coordinatore ha posto l’accento su un concetto chiave: lo sport è uno solo, capace di unire e includere, senza barriere né distinzioni, valorizzando ogni persona e ogni percorso. Un messaggio forte e chiaro, che si sposa pienamente con la filosofia del progetto “Mettiamoci in Gioco”.

Un discorso intenso e profondo, quello di Malacrino, che ha esaltato il lavoro svolto dalla Reggio Bic e l’efficacia del corso UDC, dimostrando come lo sport possa essere un autentico veicolo di vita, uno spazio di incontro e di condivisione in cui apprendere principi fondamentali – rispetto, collaborazione, impegno – da trasferire poi nella quotidianità. Un percorso che guarda al futuro, partendo dal valore educativo dello sport e dalla sua straordinaria capacità di generare partecipazione.