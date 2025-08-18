“A volte bisogna rischiar, fare altre cose. Occorre rinunziare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni” - Tiziano Terzani
HomeBasketJovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria
Basket

Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di Jovan Miljanic, ala classe 2002, alto 198 cm, un atleta dal fisico prestante e dalle gambe esplosive che riparte dalla Calabria, la terra che lo ha lanciato in gioventù, pronto a mettersi in gioco sotto la guida del coach Francesco Inguaggiato.
Miljanic è senza dubbio un prospetto dal talento enorme, le cui potenzialità non sono ancora state pienamente espresse. Nonostante ciò, le sue doti tecniche e atletiche lo rendono un giocatore di grande interesse: un’elevazione eccezionale, una penetrazione travolgente e una micidiale precisione da tre punti fanno di lui un’arma offensiva in grado di fare la differenza in campionato.
Cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, dove aveva già mostrato segni di grande talento, Miljanic ha poi militato in squadre come Paffoni Omegna, Monteroni, Bim Bum Basket Rende, spaziando tra i campionati di A2, B Unica, B2 e C. Nella stagione appena conclusa, ha contribuito in modo determinante alla stagione della Virtus Castellaneta, vincendo il Campionato di C Puglia e successivamente gli spareggi tra regioni.
Ora, con la Dierre Basketball Reggio Calabria, Jovan ha l’opportunità di ritrovare la giusta continuità e dimostrare tutto il suo valore in una squadra che punta a crescere e competere ai massimi livelli.
Articolo PrecedenteViola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il Peperoncino Jazz Festival è approdato nel Tirreno Cosentino

Il 18 agosto ad Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Una marcia in acqua per Gaza a Corigliano Rossano: emozione, partecipazione e un abbraccio che attraversa il Mediterraneo

Montalto Uffugo verso il XXIII Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

West Nile, stanotte la disinfestazione anti zanzare nella zona ovest di Catanzaro

Si scaldano i motori per l’Allegria festival: tanti eventi gratuiti per grandi e bambini

“Nero a Metà Experience”: il 19 agosto a Soverato il ricordo di Pino Daniele

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2025

Reggio: il 22 agosto la presentazione del libro “La trama dell’invisibile”

A Oriolo la seconda Festa Provinciale di Sinistra Italiana

Un lustro dalla nascita del brano per un percussionista Acqua di Carmelia

SPAc Festival, tutto pronto a Badolato per la tre giorni del Summer Theatre. Si comincia lunedì 18 con la compagnia Circ’Hulon in “Groviglio o...

Al Festival d’Autunno la produzione originale Carmen Jazz Fantasy

Reggio: grande festa per il “compleanno” dei Bronzi di Riace

“Di libri e di scrittrici”: alla Lega Navale di Locri, un viaggio tra narrazioni e visioni al femminile

EXIT – Deviazioni in arte e musica presenta Luca Perri in KOSMOS – La storia dell’Universo, dal Big Bang a oggi. Il 19...

Il culto dell'”io sono così perché lo sento”

“Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco garantisce l’assistenza nonostante le criticità”: la dichiarazione del Commissario Straordinario, Carbone

Incontri e spettacoli gratuiti dal 20 al 24 agosto: la 15ª edizione del Festival dell’Effimero porta a Celico

I Cineromanzi tratti dai film di Corrado Alvaro al vaglio dei critici e del pubblico a Villaggio Mancuso Lunedì 18 Agosto con Attanasio, Stanizzi,...

San Basile (Cs): pochi giorni all’inizio del Festival delle Migrazioni 2025

Centinaia di spettatori e giovani musicisti da tutta Italia: successo per la Summer School di Soverato. L’ex ministro Bianchi: “Percorso nazionale di grande...

Zumpano riscopre le sue radici: l’acquisto del Convento degli Agostiniani, un simbolo storico

In arrivo a Bisignano l’evento più atteso dell’estate “Wine & White Art Festival”

Luca Ward domani, domenica 17 agosto, al Festival Euromediterraneo di Altomonte

Il 18 agosto a Isca Marina la finale regionale di Miss Film Festival 2025

Carceri, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro il 19 agosto a Laureana e il 27 agosto a Catanzaro

Botulino: un ulteriore ricovero all’Annunziata di Cosenza

A Bocchigliero il 17 e 18 agosto “The Memories Film Fest”

Viola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”

Si chiude con 10.000 presenze la XIII edizione del Festival sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme

Disinfestazione eseguita regolarmente: l’amministrazione comunale di Caulonia rassicura la cittadinanza

Lunedì la 41esima edizione della Marcialonga Verde Aspromonte CSI

Mormanno, Festa dell’Assunta 2025: il sindaco Pappaterra traccia il bilancio e rilancia la sfida per il futuro

Al via il festival “Dentro il confine” promosso da Comune di Catanzaro e Conservatorio Tchaikovsky: primi appuntamenti con il teatro dei burattini ed un...

San Giovanni in Fiore, la Giunta Succurro approva il progetto per la nuova mensa della scuola Fratelli Bandiera: “Città sempre più a misura di...

Torna “Gente in Aspromonte” il 23 e 24 agosto

Reggio Calabria, Violainside ricorda coach Gebbia: una serata intima e un punto di partenza per il futuro

Barreca live a Taurianova il 25 agosto con Enzo Gragnaniello e l’Orchestra La Nuova Verdi

A Palazzo Murmura per un mondo migliore e una Vibo della rinascita

A San Nicola da Crissa le “Lezioni d’Amore” aprono il nuovo format ideato e diretto da Vito Teti per esplorare nuovi confini di umanità

Investito da un’automobile: muore 80enne a Coreca (CS)

Un duttile lungo con esperienza e voglia di fare bene: Douglas Marini è un nuovo giocatore della Dierre!

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sei indagati per omicidio colposo. Si attende esito autopsia per causa e momento esatto del decesso

Poste Italiane su assegno di inclusione

Il Comune di Botricello (CZ) lasciato senza acqua nella settimana di Ferragosto: lunedì delegazione guidata dal Sindaco occuperà per protesta sede Sorical

A Siderno l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale all’Europa di oggi”

Saccomanno proclamato governatore Rotary International 2102

Al via il “Marconi teatro musica festival”: 17 e 18 agosto, piazza Leopoldo Trieste, Reggio Calabria

A Soverato la la V edizione di “MVM Summer Fest”

Tonno Callipo, ecco Vassallo: “Vibo, il posto giusto per fare bene”

Grande successo per l’edizione 2025 del Kroton Jazz Festival

Stasera davanti al Museo si celebrano i Bronzi di Riace con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Jackpot Sounds: Scopri ora grandi emozioni di gloria nei giochi online

Petilia Policastro, inaugurata a Camellino la scultura di Luciano Garofalo: un inno alla forza femminile e alla tradizione calabrese

Al via la stagione di serie B per Bim Bum Basket Rende

Franco Schipani presenta il libro “Pino Daniele – La storia mai raccontata” a Santa Caterina dello Ionio

La V edizione del premio letterario “Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere”

Gesti antichi e radici profonde in una tela, l’opera del maestro Antonio Soluri entra nella casa comunale di Panettieri

Il 17 agosto Gioacchino Criaco e i Mattanza a Borgo Nocille in Prospettive Identitarie

A Papasidero famosa per la Grotta del Romito la proiezione del film “Figli del Minotauro”

Santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, nel Santuario di Dipodi in occasione della Festa dell’Assunta

Al Rhegium Julii, il Caffè Letterario di Attilio Bolzoni: la parola come resistenza

Piccantissima Sera a Cropani, successo di pubblico ed emozioni

18 anni fa la strage di Duisburg

Maria Spezzano vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Cirò

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Valle dell’Esaro 2025

Il Sindaco Falcomatà ad Arasì per la Festa in onore di Maria Santissima Assunta: “Una tradizione secolare che si rinnova con sempre maggiore devozione...

Al Blu Tango di Caulonia “Scorribande letterarie” con Sonia Serazzi e incursioni musicali di Fabio Macagnino

12 anni fa moriva, sul lavoro, il colonnello Cosimo Fazio. Falcomatà: “Il suo esempio sia da stimolo, soprattutto per i nostri ragazzi”

Bivona in delirio per DJ Dev Buonanno, 13 anni: il piccolo talento della Mat Academy accende la piazza

Barberio (PD): “Aprire il confronto a Cutro per un’alleanza di centrosinistra”

Incidente sulla SS18 a Gizzeria: grave 19enne

Sequestrata piantagione di cannabis a Sant’Eufemia d’Aspromonte

Occhiuto: “Mia ricandidatura contro fango e immobilismo”

Reggio: inseguimento ad alta velocità sulla SS106: un kg di marijuana lanciato dal finestrino

Virus West Nile: come contrastare l’infezione

Eni Rewind, Calabrese: “Da M5S anni di chiacchiere, da Occhiuto fatti concreti”

Roccella Summer Festival 2025, sabato 16 il concerto di Fiorella Mannoia accompagnata dall’Orchestra Mercadante

Lettera di Ferragosto di un gruppo di intellettuali calabresi ai conterranei: “Basta fumo negli occhi già pieni di sale”

Catanzaro, l’associazione Carlino d’Argento plaude al successo della “Notte del Mare” su Rai2

Visita all’istituto penitenziario di Catanzaro, Bosco: “Il carcere non può essere una realtà separata dalla società”

Tarsia si accende per la 17esima notte del “Tarantarsia”: suoni, danze e identità dal mondo. Appuntamento sabato 30 agosto

Il Kroton Jazz Festival si conferma come un evento culturale e turistico di rilievo

Baldino e Barbuto (M5S): “Su Sin di Crotone Occhiuto mistifica realtà”

Reggio Calabria, Odeon 2025-2026: il trionfo dell’Opera, il fascino dell’Operetta, lo stupore di COSMOS e la comicità di Lunanzio

Lamezia Terme: grande successo per il gruppo teatrale “Vercillo” al Villaggio del Golfo

Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sabato sarà affidata l’autopsia. Procura di Paola segue il caso ma non risultano indagati

Tra fede, musica e un mare di luci: Pietrapaola celebra l’Assunta e la Festa dell’Ospite con i Los Locos e uno spettacolo pirotecnico con...

Sindacati: “Al via percorso condiviso in merito alla situazione di Fondazione Terina”

Carcere di Rossano, drone bloccato dagli agenti: il plauso dell’USPP

Torino, 44 anni dopo il sequestro di Lorenzo Crosetto: memoria e giustizia da tramandare nelle nostre scuole

Giacomo Scortica è il nuovo volto della Dierre Basket

Nasce il presidio rurale AIB dei Vigili del Fuoco: risultato storico per la sicurezza del territorio di Mormanno

Niente lanterne cinesi, daspo per legna e carbonella, ecco le ordinanze dei sindaci italiani per il “Ferragosto dei no”: a Praia a Mare (CS)...

La comunità civica “Adesso parla Reggio” sul caso Hotel Miramare: “Deve restare patrimonio pubblico”

Occhiuto: “Altri dieci treni nel 2026 oltre ai 27 già in servizio. Salto enorme per la Calabria che viaggiava tra littorine e ritardi”

Grande successo a Rosarno per il 75° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Patmos

A Napoli dolore e rabbia ai funerali di Luigi di Sarno, morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di...

Gioiosa Ionica, Costruire Insieme: “Un’amministrazione che affossa turismo, commercio e viibilità”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook