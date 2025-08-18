Jovan Miljanic è il nuovo giocatore della Dierre Basketball Reggio Calabria

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio di Jovan Miljanic, ala classe 2002, alto 198 cm, un atleta dal fisico prestante e dalle gambe esplosive che riparte dalla Calabria, la terra che lo ha lanciato in gioventù, pronto a mettersi in gioco sotto la guida del coach Francesco Inguaggiato.

Miljanic è senza dubbio un prospetto dal talento enorme, le cui potenzialità non sono ancora state pienamente espresse. Nonostante ciò, le sue doti tecniche e atletiche lo rendono un giocatore di grande interesse: un’elevazione eccezionale, una penetrazione travolgente e una micidiale precisione da tre punti fanno di lui un’arma offensiva in grado di fare la differenza in campionato.