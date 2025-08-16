“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall’oppressore, deve essere pretesa dagli oppressi” - Martin Luther King
Viola, ingaggiato Agbortabi. Il Ds Meduri: “È un rimbalzista provetto”

La Redel Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio di Riccardo Agbortabi per la stagione sportiva 25/26.

 

Nato a San Donà di Piave il 19 ottobre del 2000, il lungo veneto, 200 cm, inizia il suo percorso cestistico nel vivaio di Ponzano Basket per poi continuare nel settore giovanile della TVB Treviso.

Successivamente, Agbortabi, approccia il mondo senior in Serie C e in doppio tesseramento con l’U 20 di Treviso Basket.

Nel 2019 firma in serie B con Mestre per il suo primo salto di categoria e nella stagione 2020/21 approda in Serie B alla CJ Basket Taranto, squadra di primo livello della terza categoria nazionale, che in quella stagione raggiunge per la prima volta della sua storia i playoff per la promozione in A2.

Nella stagione 2021/22 Agbortabi si accorda in A2 con Treviglio con cui gioca fino a gennaio, per trasferirsi in cerca di maggiore spazio a Formia, in serie B, dove in 19 partite disputate con oltre 34 minuti di utilizzo medio riesce a collezionare 10,4 punti e 6,4 rimbalzi. Agbortabi prosegue la carriera nella stagione successiva alla Bakery Piacenza, in serie B, dove anche qui emergono le sue doti atletiche e di grande dinamismo.

Importante per lui l’esperienza siciliana nella stagione 23/24 all’Orlandina Basket, dove in coppia con Edoardo Marini raggiunge la promozione in B nazionale.

Nella scorsa stagione 24/25, Agbortabi, ingaggiato dalla Basket Academy Catanzaro, contribuisce alla salvezza dei calabresi.

 

Il giocatore veneto arriva oggi alla Pallacanestro Viola Reggio Calabria, con smisurata motivazione e voglia di far bene.

Le sue prime parole in maglia neroarancio:

“Un grande saluto a tutti i tifosi della Viola Reggio Calabria! Per ora posso solo dirvi queste parole da lontano, non vedo l’ora di incontrarvi di persona e abbracciarvi tutti.

Sono davvero felicissimo di entrare a far parte di questa società storica e di una città con una tradizione così importante come Reggio Calabria.

So bene cosa rappresenta questa piazza, il suo valore e la sua passione: farò di tutto per onorare questi colori e questa maglia.

Non vedo l’ora di iniziare la stagione insieme a voi… ci vediamo presto, forza Redel Viola!”

 

Il commento del DS Vincenzo Meduri all’ingaggio di Riccardo: “Riccardo Agbortabi, nel suo percorso cestistico, si è messo in evidenza per le grandi doti atletiche e fisiche ma anche per la grande duttilità nel ricoprire il ruolo di ala forte. Agbortabi è un atleta esplosivo, che fa della fisicità la sua caratteristica identitaria. Rimbalzista provetto, tende ad emergere del centro del pitturato mettendosi a disposizione della squadra, facendo spazio agli esterni in entrata e contribuendo ad allentare la pressione difensiva sui tiratori. Le sue caratteristiche fanno di lui il giocatore che cercavamo per completare il roster a disposizione di Coach Cadeo”.

 

Benvenuto a Riccardo da parte della società, un grande in bocca al lupo da tutti noi.

